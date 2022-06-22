الرياضة
اختتام البطولة الكبرى للجيدو بخريبكة
احتضنت قاعة مولاي يوسف للرياضات بخريبكة، على مدى يومين، البطولة الوطنية الكبرى التأهيلية للمنتخب الوطني للجيدو، من تنظيم عصبة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع أولمبيك خريبكة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة. وتميزت التظاهرة بحضور أبرز بطلات وأبطال الجيدو المغربي، ومثلوا جميع الأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعةأكمل القراءة »
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