وطنية
الربط القاري مع إسبانيا في 2030
أنبوب الغاز القادم من نيجيريا يعيد فتح مشروع أول نفق بين إفريقيا وأوربا كشفت الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق «سيجيسكا»، أن تقدم الأعمال التمهيدية لإنجاز أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أعاد فتح ملفات مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، متوقعة أن تبدأ الأشغال به في 2030، كاشفةأكمل القراءة »
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