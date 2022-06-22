الرياضة
الأصبحي بالدوري السويدي
انضم الدولي المغربي السابق أنس الأصبحي، إلى فريق يونشوب سودري، الممارس في دوري الدرجة الثانية السويدي، قادما من اتحاد طنجة. وأعلن يونشوب سودري السويدي لكرة القدم، بشكل رسمي، تعاقده مع الأصبحي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف الفريق السويدي أن الأصبحي خضع لاختبارات تقنية، توفق فيها، ليتم ضمه للفريق. وانضمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا