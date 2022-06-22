الرياضة
منافسات “كاف” تنطلق في 21 شتنبر
الكنفدرالية توسع لوائح الأندية المشاركة تحسبا لـ «كورونا» حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم 21 شتنبر المقبل، موعدا لانطلاق المنافسات القارية، من خلال إجراء الدور التمهيدي الأول، على أن يجرى الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات في الأسبوع الأول من أكتوبر الموالي. وطالبت “كاف” الاتحادات الإفريقية بإرسال أسماء الأندية التي ستشارك فيأكمل القراءة »
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