اذاعة وتلفزيون
“الحبار” الواقعي على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس» عن مشروع جديد مشوق، يتضمن تحويل مسلسلها الأشهر “لعبة الحبار» إلى عرض تلفزيوني واقعي من 10 حلقات بعنوان “لعبة الحبار: التحدي”، وهو الخبر الذي أثار الملايين من عشاق المسلسل. كما يتضح من اسم العرض التلفزيوني أن صُناعه ينوون أن يُستوحى العمل من المنافسات الخيالية التي جاءت فيأكمل القراءة »
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