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اذاعة وتلفزيون

“الحبار” الواقعي على “نتفليكس”

منذ 19 ثانية
أعلنت منصة “نتفليكس» عن مشروع جديد مشوق، يتضمن تحويل مسلسلها الأشهر “لعبة الحبار» إلى عرض تلفزيوني واقعي من 10 حلقات بعنوان “لعبة الحبار: التحدي”، وهو الخبر الذي أثار الملايين من عشاق المسلسل. كما يتضح من اسم العرض التلفزيوني أن صُناعه ينوون أن يُستوحى العمل من المنافسات الخيالية التي جاءت فيأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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