راصـــــــد

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الصباح الـتـربـوي

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منذ 37 ثانية
< تسريب أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعلق بـ"تسريب"، لأن ذلك "لم يحصل قبل دخول المترشحين إلى مراكز وقاعات اجتياز الامتحان"، مضيفة، في توضيح عقب اليوم الأول من امتحانات الباكلوريا، أنه لا يمكن وضع "شرطي لكل تلميذ" لمنع إدخال أجهزةأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية


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