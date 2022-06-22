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الرياضة

ثلاثة غيابات لبرشيد أمام طنجة

منذ 19 ثانية
يعاني يوسفية برشيد بسبب غياب ثلاثة عناصر مهمة، خلال المباراة التي تجمعه باتحاد طنجة، اليوم (الأربعاء)، بملعب طنجة الكبير، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. ويفتقد يوسفية برشيد، صانع ألعابه سفيان سعدان، ومدافعه الأوسط عماد عطف الله، وياسين واكيلي الذي يوظف مدافعا أيسر، ما يؤثر سلبا على توازن الفريقأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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