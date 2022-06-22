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أسواق

زيادات متتالية في الخدمات البنكية

منذ 20 ثانية
تمثل موردا مهما وقيمتها الإجمالية تجاوزت 820 مليارا عوضت البنوك الخسارة التي تكبدتها، إثر توسيع لائحة الخدمات المجانية، المحددة بمقتضى دورية البنك المركزي، بالزيادة في أسعار الخدمات الأخرى المؤدى عنها. وتعتبر أسعار الخدمات البنكية من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعضأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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