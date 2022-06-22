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الرياضة

استقبال خاص لأكرد بويستهام

منذ 39 ثانية
مدرب الفريق واثق من نجاحه والركراكي فخور به أثار الدولي المغربي نايف أكرد، إعجاب المتتبعين في طريقة انضمامه إلى ويستهام الإنجليزي، قادما من رين الفرنسي، والكلمة التي ألقاها في حضور مسؤولي فريقه الجديد والجمهور، باللغة الإنجليزية، حينما تحدث بكل طلاقة، معبرا عن سعادته بالانتقال لأفضل دوري في العالم، حسب قوله.أكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية


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