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الرياضة

الدراك والمعتني يعودان أمام الحسنية

منذ 20 ثانية
يسترجع أولمبيك خريبكة، زين الدين الدراك ونجيب المعتني، خلال المباراة التي تجمعه بحسنية أكادير، اليوم (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. وتأثر أولمبيك خريبكة كثيرا بغياب الدراك والمعتني أمام يوسفية برشيد، إذ عانى على مستوى خط الوسط، ما جعل الفريق يدبر المباراة وفق الإمكانيات المتوفرة،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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