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الرياضة

منتخب “فوتسال” يصطدم بالسلامي

منذ دقيقة واحدة
يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة نظيره الموريتاني، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب، التي تحتضنها السعودية إلى غاية 28 يونيو الجاري. ويلعب منتخب موريتانيا، الذي يدربه الإطار الوطني عبد الله السلامي ورقته الأخيرة أمام أسود القاعة. وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكويتيأكمل القراءة »


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