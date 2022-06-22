الرياضة
الرجاء يدخل مرحلة الافتحاص
المنخرطون يدعمون البدراوي للكشف عن تفاصيل السنوات القليلة الماضية يصر عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، على افتحاص مالية الفريق، المتعلقة بالسنوات القليلة الماضية، بعد الجدل الذي أثاره التقرير المالي المقتضب الأخير، الذي نشره الرئيس السابق أنيس محفوظ. وعبر الرئيس الجديد للرجاء عن استغرابه، لتسجيل مالية النادي لعجز، رغم الأموال القياسيةأكمل القراءة »
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