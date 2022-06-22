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الصباح الـتـربـوي

“يوم ما يشبه يوم”

منذ 56 ثانية
مشاهد من أجواء اليوم الأول من امتحانات الباكلوريا من أمام ثانوية بالبيضاء في ساحة صغيرة أمام الثانوية التأهيلية ولادة بالبيضاء، يتجمع التلاميذ الذين غادروا على التو مركز الامتحان. الساعة تشير إلى الحادية عشرة و45 دقيقة. مازالت 15 دقيقة أخرى على انتهاء الأجل النهائي لإيداع فروض مادة الفيزياء بالنسبة إلى تلاميذأكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية


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