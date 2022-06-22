أسواق
إقفال الحساب… الطلاق الصعب
مؤسسات ترفض تمكين الزبناء من وصل إيداع طلبات الإغلاق وتطالبهم بأداء عمولات التسيير يعاني عدد من زبناء البنوك شططا من قبل مؤسساتهم المالية عندما يرغبون في إقفال حسابهم أو الانتقال من مؤسسة بنكية إلى أخرى، إذ يرفض المسؤولون تمكينهم من وصل إيداع طلباتهم المتعلقة بإغلاق حساباتهم البنكية، ما يحرمهم منأكمل القراءة »
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