الرياضة
صلاح: أحب اللعب كل ثلاثة أيام
نجم ليفربول قال إنه سيفعل المستحيل لنيل الكرة الذهبية قال الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، إنه يحب اللعب كل ثلاثة أيام، لأنه يحب كرة القدم كثيرا. وأوضح صلاح في حوار مطول مع صحيفة «فرانس فوتبول»، أنه تفاجأ بحلوله سابعا في ترتيب الكرة الذهبية الموسم الماضي، مبرزا أنه سيقوم بالمستحيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا