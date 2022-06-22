الرياضة
السوالم يسترجع صبيح وقنديل
يسترجع شباب السوالم، مدافعيه أنس صبيح ومحمد قنديل خلال المباراة التي تجمعه بشباب المحمدية، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. ويعود صبيح بعد إبعاده عن مباراة الوداد الرياضي، على غرار قنديل المتماثل للشفاء. وتسجل المواجهة عودة رياض إديبوكيكين الغائب بسبب اختيارات المدرب زكرياء عبوب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا