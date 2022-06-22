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تتويج “جسد صغير” بجائزة تطوان
فوز “صالون هدى” بجائزة التحكيم الخاصة و”ليشتو” أحسن دور نسائي توج فيلم “جسد صغير”، للمخرجة الإيطالية لاورا ساماني بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته السابعة والعشرين، التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 17 يونيو الجاري، كما نال جائزة لجنة النقد. ويحكي فيلم “جسد صغير” قصةأكمل القراءة »
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