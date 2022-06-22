الرياضة
بلكورة يستقيل من رئاسة “الكوديم”
أعلن يوسف بلكورة استقالته من رئاسة المكتب المديري للنادي المكناسي، أول أمس (الاثنين). وبرر بلكورة قراره في بلاغ عبر الموقع الرسمي للنادي، بأسباب شخصية وموضوعية، مضيفا “بعد تفكير عميق قررت ترك المجال لأشخاص آخرين لقيادة مسيرة النادي”، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء المكتب المديري للفريق، وكل من قدم الدعم الماديأكمل القراءة »
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