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الصباح الـتـربـوي

مشروع واعد

منذ 29 ثانية
< يتم تنظيم المؤتمر الدولي لتعليم وتعلم الكبار من قبل منظمة اليونسكو كل إثنتي عشرة سنة، وكانت أول محطة سنة 1949 حيث تم تنظيم دورته الأولى بمدينة إلسينور بالدنمارك، والثانية بكندا ( موريال 1960) والثالثة باليابان طوكيو1972) والرابعة بفرنسا (باريز 1985) والخامسة بألمانيا (هامبورغ 1997) والسادسة بالبرازيل (بيليم 2009) والسابعةأكمل القراءة »


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