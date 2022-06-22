fbpx
مجتمع

الصراصير “تحلق” في سماء البيضاء

منذ 14 ثانية
اختفاء برنامج إبادة الحشرات والحي المحمدي يتحول إلى نقطة سوداء تعايش سكان البيضاء مع البعوض، أو ما يعرف ب”شنيولة” والصراصير، فأكثر السلع استهلاكا لدى محلات بيع المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية، تتمثل في المبيدات بمختلف أنواعها، بل إن مشهد الصراصير وهي تطير أو تزحف في المنازل أصبح مألوفا. في زمنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة