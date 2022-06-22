مجتمع
الصراصير “تحلق” في سماء البيضاء
اختفاء برنامج إبادة الحشرات والحي المحمدي يتحول إلى نقطة سوداء تعايش سكان البيضاء مع البعوض، أو ما يعرف ب”شنيولة” والصراصير، فأكثر السلع استهلاكا لدى محلات بيع المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية، تتمثل في المبيدات بمختلف أنواعها، بل إن مشهد الصراصير وهي تطير أو تزحف في المنازل أصبح مألوفا. في زمنأكمل القراءة »
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