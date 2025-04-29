beIN تمدد اتفاقية حقوق البث لمسابقات الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة عالميا عن تمديد اتفاقية حقوق البث مع شركة UC3، المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، ما يتيح لـ beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة التابعة للمجموعة، مواصلة بث مباريات أعرق مسابقات أندية كرة القدم الأوروبية مباشرة وحصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا حتى نهاية موسم 2027.

ويعود تاريخ الشراكة بين beIN SPORTS ومسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى موسم 2012-2013. وتمنح الاتفاقية الشبكة الرائدة الحقوق الحصرية لنقل منافسات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في 33 سوقاً مختلفة على مدار المواسم الثلاثة القادمة، لتستمر حتى نهاية موسم 2026-2027.

ويتضمن النظام الجديد لبطولات الرجال الثلاث، والذي تم تطبيقه لأول مرة في هذا الموسم، استبدال مرحلة المجموعات بدوري يضم 36 ناديا في كل بطولة، ليوفر زيادة بنسبة 20% في عدد المباريات، التي يتم بثها لمشتركي beIN في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و10 دول في آسيا. كما أنه من المقرر اعتماد النظام الجديد في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بحيث يضم 18 ناديا، بدءا من موسم 2025-2026.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “حقق النظام الجديد للبطولات الأوروبية نجاحا كبيرا، وقدم للمشاهدين مباريات حماسية من بداية المنافسات، ويسرنا في beIN أن نستمر بنقل هذه المرحلة الجديدة للمشتركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتواصل beIN مسيرتها الممتدة لأكثر من عشر سنوات في عرض أعرق بطولات أندية كرة القدم الأوروبية، وتوفير تغطية حائزة على الجوائز لجميع المباريات، مدعومة بتحليلات عميقة من نخبة المحللين والخبراء العالميين، إلى جانب مقابلات حصرية مع أبرز نجوم اللعبة. كما نفخر بتمديد اتفاقية التعاون مع UC3، مما يؤكد مكانتنا العالمية كموطن لكرة القدم”.

ومن جهته، قال جاي لوران إبستاين، المدير الإداري المشارك لدى UC3: “يسرنا تمديد الشراكة الراسخة والمثمرة مع شبكة قنوات beIN SPORTS، التي تتميز بتحليلاتها الرياضية المتطورة ومستويات الإنتاج عالية الجودة، مما يتيح لعشاق الرياضة في 33 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الاستمتاع بمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للرجال بحلتها الجديدة، إلى جانب دوري أبطال أوروبا للسيدات بنظامه الجديد لمدة ثلاثة أعوام إضافية”.

واقتربت مسابقات العام الجاري من نهايتها، حيث تجمع مباراتا الذهاب ضمن الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أرسنال وباريس سان جيرمان، وبرشلونة وإنتر ميلان في 29 و30 أبريل الجاري؛ تليها مباراتا نصف نهائي الدوري الأوروبي التي تجمع أتلتيك بلباو ومانشستر يونايتد، وتوتنهام وبودو جليمت؛ بالإضافة إلى مباراتي نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، التي تشهد مواجهة بين ريال بيتيس وفيورنتينا، ويورغوردينس وتشيلسي في 1 مايو المقبل.

وعلى غرار المواسم السابقة، تحتفظ beIN بالحقوق الحصرية لبث جميع المباريات في مختلف أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حيث تبثها بشكلٍ متزامن عبر قنوات beIN SPORTS حتى نهاية موسم 2027. وتشمل الاتفاقية الحصرية دولاً عديدة، وهي الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر وإيران والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وبروناي وتيمور الشرقية وتايلاند ولاوس وكمبوديا، مع توسيع نطاق التغطية لتشمل إعادة بث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إندونيسيا والفلبين عبر beIN.

وقامت قنوات beIN SPORTS على مدار الأحد عشر عاما الماضية، ببث أبرز اللحظات في منافسات أندية كرة القدم الأوروبية بشكلٍ مباشر وحصري، بما فيها الركلة المزدوجة الخلفية التي سددها كريستيانو رونالدو في فوز ريال مدريد على يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وهدف الفوز الحاسم الذي سجله لوكاس مورا في الدقيقة 96 أمام أياكس ليقلب توتنهام هوتسبير تأخره بنتيجة 0-3 ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وفوز بايرن ميونيخ الكبير بنتيجة 8-2 على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

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