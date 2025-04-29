“أكابس” في ندوة إقليمية حول التأمينات بعمان

تنظم هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) وهيأة الخدمات المالية بسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء)، بالعاصمة العمانية، مسقط، ندوة إقليمية عالية المستوى حول موضوع: “توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق”.

ويمثل اللقاء، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن هيآت الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسات دولية من قبيل الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والجمعية الدولية الإكتوارية (IAA)، ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، منصة للتبادل حول الرهانات المهيكلة لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع التأمينات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول العديد من المواضيع الكبرى، تهم أساسا دور المنظمين في عصرنة قطاع التأمينات؛ وأهمية المراقبة الفعالة في ضمان معاملة عادلة مع المؤمن لهم والحفاظ على سلامة السوق وتعزيز الممارسات التجارية الشفافة؛ والدور الأساسي الذي تلعبه التربية المالية في جعل المؤمن لهم أكثر مسؤولية، عبر تمكينهم من استيعاب منتوجات التأمين وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة؛ إلى جانب تطوير التأمين المستدام في خدمة أهداف بيئية واجتماعية؛ والابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما رافعتين للتحول؛ وآفاق تعزيز القدرات المحلية في مجال إدارة المخاطر.

إلى ذلك، يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التبادل المعمق للتجارب والممارسات الفضلى وكذا التفكير الاستباقي بشأن التحديات الحالية والمستقبلية في القطاع.

ويعكس انعقاد هذه التظاهرة التزام كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة الخدمات المالية بدعم التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في بيئة متغيرة وتشجيع الابتكار التنظيمي، فضلا عن تقليص فجوات الحماية وتعزيز مرونة أنظمة الحماية المالية لفائدة سكان المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن أبرمتها، الهيأتان المغربية والعمانية بغية تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات وتنسيق الإطارات التنظيمية في سياق التضامن الإقليمي وتبادل الخبرات.

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