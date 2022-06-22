الصباح الفني
أمير يغني “صايي”
عاد المغني إيهاب أمير إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” اختار أن تحمل عنوان “صايي”. وتكلف امير بكتابة كلمات وتلحين الأغنية، وأشرف على التوزيع الموسيقي أيوب العمارتي والذي سبق أن تعاون معه أمير من خلال مجموعة من الاعمال الغنائية، علما أن الأغنية صورت على طريقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا