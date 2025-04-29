الرباط تحتضن المنتدى الدولي الثالث للكيمياء

تنظم فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للكيمياء يومي 21 و22 ماي 2025 بالرباط، تحت شعار: “الكيمياء في قلب مشاريع الانتقال الطاقي والمشاريع الاستراتيجية”.

ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الكيمياء في سياق التحولات الطاقية والاقتصادية والصناعية التي يشهدها المغرب والعالم، لاسيما في ظل تسارع الطموحات في مجال التنمية المستدامة وإزالة الكربون وإعادة التوطين الصناعي، حيث أصبح القطاع أحد الركائز الأساسية لتفعيل المشاريع الاستراتيجية الوطنية، مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات فائقة الأداء، وتثمين الموارد المحلية، وبناء منظومات صناعية مستدامة.

ويعد المنتدى ببرنامج غني ومتنوع يمتد على مدى يومين، يشمل جلسة افتتاحية يحضرها عدد من الشخصيات البارزة من الحكومة وعالم الأعمال، إلى جانب سلسلة من الكلمات الرئيسية، والموائد المستديرة التفاعلية، والورشات الموضوعاتية التي تتيح الفرصة أمام الفاعلين الصناعيين والخبراء والباحثين والمستثمرين لتبادل الآراء والتجارب حول التحديات والفرص التي يطرحها القطاع.

وسيتناول البرنامج مجموعة من المواضيع من أبرزها: دور الكيمياء في تطوير منظومات البطاريات والهيدروجين الأخضر، والمواد الاستراتيجية للصناعات المستقبلية، ومساهمة الكيمياء في تحقيق السيادة الصناعية والطاقية، إلى جانب محاور الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتكوين وتأهيل الكفاءات البشرية الكفيلة بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

كما ستحتضن فعاليات المنتدى “قرية الكيمياء”، وهي فضاء خاص يجمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في القطاع، ويشكل منصة للتفاعل المهني وتثمين الابتكارات التكنولوجية.

تجدر الإشارة إلى أن فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، التي تأسست سنة 1993، تضم مقاولات وطنية ودولية كبرى، وتسعى إلى تطوير قطاع كيميائي مسؤول ومبتكر وتنافسي، وتشمل عضويتها مؤسسات كبرى من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة، وSNEP، وكولورادو، وباسف، وبايير، وإير ليكيد، وP&G، وإنوف-إكس، إلى جانب عدد من الجمعيات المهنية القطاعية.

للمزيد من المعلومات حول المنتدى: www.forum-chimie.com

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