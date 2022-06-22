الصباح الفني
“لالة مولاتي”… احتفاء نغمي بشخصيات نسائية
مشروع جديد يجمع سامية أحمد بالشقيقين يونس وكمال الخزان تفرج المطربة سامية أحمد، اليوم (الأربعاء)، عن مشروع غنائي اختارت له عنوان “لالة مولاتي” عبارة عن ثلاث قطع غنائية تتناول مسارات ثلاث شخصيات نسائية طبعن تاريخ الإنسانية والمغرب. المشروع الذي يصدر بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى (21 يونيو) تعاملت فيه مع الفنانأكمل القراءة »
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