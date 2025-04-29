أمزازي يعلن إطلاق الموسم الصيفي 2025

دشن والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بداية موسم الاصطياف 2025 بشكل استباقي، تزامناً مع حلول فاتح ماي، بإطلاق أولى مراحل التحضير من خلال اجتماع موسّع عُقد صباح الثلاثاء 29 أبريل، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ.

وأشار الوالي، خلال هذا اللقاء، إلى أهمية الاستفادة من تجربة السنة الماضية، حيث تم الإبقاء على إجراء الاستدامة، الذي جعل من موسم الاصطياف موسماً مفتوحاً على مدى السنة، بما يعزز من استغلال الشواطئ طيلة أشهر السنة لا خلال الصيف فقط.

ونوّه المسؤول الترابي باعتماد مفهوم التدبير وفق معيار المخاطر خلال موسم 2024، وذلك من خلال تقنين الأنشطة البحرية وتقليص عدد الآليات المستعملة في الشواطئ، بما يضمن عودة هذه الفضاءات لوظيفتها الأساسية كأماكن للراحة والاستجمام، بعيدة عن مظاهر الفوضى أو الاستغلال المفرط.

وأشاد الوالي كذلك بالأجواء التي مرت فيها حصص فتح الأظرفة لسنة 2024، والتي شهدت لأول مرة اعتماد مبدأ العلنية والحضورية، بمشاركة المتنافسين ووسائل الإعلام، ما عزز من شفافية المساطر وساهم في إشاعة مناخ من الثقة حول تدبير الشأن الشاطئي.

وبناء على هذه التجارب الثلاث، سيتم خلال صيف 2025 اعتماد نمط جديد للتدبير، قائم على إرساء مفهوم “الشريك”، الذي يقتصر على الأشخاص الذاتيين والمعنويين من القانون الخاص، ممن يتوفرون على الكفاءة الاستثمارية والتدبيرية. وسيرتكز هذا النظام على دفتر تحملات يحدد شروط الشراكة، يتم في نهايته اختيار الشريك الأنسب بناء على معايير دقيقة، في إطار اتفاقية شراكة تلتزم الأطراف بمقتضياتها كما تم التصريح بها في ملف الترشيح.

وتندرج هذه الإجراءات الجديدة، وفق ما أكده الوالي، في إطار تجاوز الإكراهات المجالية التي تشهدها فضاءات الشواطئ، إلى جانب التهيئة الجمالية والوظيفية لهذه الفضاءات، استعداداً لما ينتظر مدينة أكادير من تظاهرات كبرى على المستويات الوطنية، القارية والدولية، في أفق ترسيخ صورتها كوجهة سياحية مستدامة ومنظمة.

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