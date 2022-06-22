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أسواق

زيادة في الأرباح بنسبة 66 %

منذ 22 ثانية
تراوحت قيمتها خلال الفصل الأول من السنة ما بين 13 مليارا وأزيد من 83 عرفت أرباح البنوك تحسنا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ سجلت زيادات تراوحت بين 20 في المائة و 66، رغم استمرار تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني. وأبانت النتائج الفصلية التي تم الكشف عنها، حتى الآن،أكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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