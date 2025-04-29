لورا بيل ممثلة جديدة لليونيسف بالمغرب

قدّمت لورا بيل، الممثلة الجديدة لمنظمة اليونيسف بالمملكة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، رسالة تعيينها إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ولهذه المناسبة، صرّحت بيل:

«يشرفني تعييني ممثلة لليونيسف بالمملكة المغربية، ويسرّني اللقاء الذي خصني به اليوم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. إن شراكتنا مع المغرب شراكة تاريخية ونموذجية. وستواصل اليونيسف التزامها، في إطار برنامج التعاون القائم مع المملكة، من أجل مواكبة الجهود الوطنية لفائدة الأطفال بالمغرب وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال.»

وتتمتع بيل بخبرة مهنية غنية تمتد لأكثر من عشرين سنة، أشرفت خلالها على إدارة برامج تنموية وإنسانية في عدة مناطق، من بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية. وقبل تعيينها ممثلة لليونيسف بالمغرب سنة 2025، شغلت منذ سنة 2021 منصب نائبة الممثلة الخاصة لليونيسف، حيث ركزت على برامج التنمية والترافع لصالح الأطفال الفلسطينيين، كما نسّقت الاستجابة الإنسانية للمنظمة في فلسطين.

وبدأت بيل مسارها المهني مع اليونيسف سنة 2006 في سريلانكا، قبل أن تتولى سنة 2007 منصب خبيرة إقليمية للطوارئ بمركز الخدمات المشتركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لليونيسف. وفي سنة 2012، عُيّنت مسؤولة إقليمية لجنوب آسيا، مع احتفاظها بمهمة خبيرة إقليمية للطوارئ. ومن 2014 إلى 2021، تولّت قيادة برامج اليونيسف في عدة بلدان، من ضمنها موريتانيا وأوكرانيا.

وتحمل بيل الجنسيتين السويسرية والفنزويلية، وحاصلة على إجازة في علم الحضارة الصينية من جامعة جنيف، وعلى ماجستير في حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية من جامعة ديستو بإسبانيا.

يذكر أن بيل متزوجة وأم لطفلين، وتتحدث ست لغات بطلاقة: الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الماندرين، والتاميلية.

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