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العراقي عباس في لجنة المهرجان الإفريقي السينمائي
اختارت جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة المنظمة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي السينمائي الوثائقي، المؤرخ والناقد السينمائي العراقي مهدي عباس ليرأس لجنة تحكيم نسختها العاشرة المنظمة من خامس وعشرين نونبر المقبل إلى سابع وعشرين منه. وستضم لجنة التحكيم في عضويتها الممثلة المصرية وفاء الحكيم، وأمينة اليحياوي من تونس، والشاعرة دليلة حياوي والممثلةأكمل القراءة »
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