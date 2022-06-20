اختلاس أموال مؤسسة بنكية يطيح بنيجيري مبحوث عنه دوليا للاتجار في البشر

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس (الأحد)، من توقيف نيجيري يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي، فضلا عن المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستعمالها في اختلاس أموال من مؤسسة بنكية وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخى منه، أن توقيف المشتبه فيه تم بالبيضاء، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بوجدة، بعد الاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجرامية متورطة في الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي لمؤسسة بنكية لتحويل الأموال واستعماله في إنجاز تحويلات مالية وهمية وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة.

وتابع البلاغ أن الأبحاث المنجزة، أظهرت تورط المشتبه به في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة نحو الدول الأوروبية، فضلا عن استغلال المترشحات لهذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجار في البشر والوساطة في الدعارة والاستغلال الجنسي.

وأوضحت عملية تنقيط المعني بالأمر ضمن قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وفق المصدر ذاته، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بمقتضى طلي صادر عن السلطات الإسبانية في أبريل 2022، للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وتم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.