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حوادث

20 سنة لـ”الروبيو” مروع الجديدة

منذ 19 ثانية
شكل رعبا لسكان المدينة لتزعمه عصابة إجرامية للسرقة بالعنف قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق في عقده الثالث وحكمت عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية محاولة القتل العمد بالسلاح، مع سبق الإصرار وتعدد السرقات الموصوفة ومحاولة السرقةأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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