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احتجاجات مفبركة لابتزاز مستثمرين

منذ 14 ثانية
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أول أمس (السبت)، بإيداع ناشط حقوقي سجن خنيفرة بتهمتي النصب والاحتيال للحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنسبة أمور شائنة، وحددت جلسة، اليوم (الاثنين)، لانطلاق محاكمته. ووصف مصدر “الصباح” محاكمة الناشط الحقوقي بـ “غير المسبوقة”، إذ تعود تفاصيل إيقافه إلى الخميس الماضي، حينأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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