الرياضة
الأندية التهمت 20 مليارا من العصبة
الرجاء أكثر الفرق المستفيدة من منحة الاحتضان والنقل التلفزيوني بمليار و970 مليونا والوداد ثانيا كشف التقرير المالي للعصبة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2020-2021، إنفاقها 20 مليار سنتيم على أندية القسم الوطني الأول والثاني، توزعت بين النقل التلفزيوني والمنح المخصصة حسب ترتيب البطولة ومنافسات كأس العرش ونفقات التحكيم، إضافة إلى مشاركةأكمل القراءة »
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