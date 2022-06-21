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الرياضة

الأندية التهمت 20 مليارا من العصبة

منذ 4 دقائق
الرجاء أكثر الفرق المستفيدة من منحة الاحتضان والنقل التلفزيوني بمليار و970 مليونا والوداد ثانيا كشف التقرير المالي للعصبة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2020-2021، إنفاقها 20 مليار سنتيم على أندية القسم الوطني الأول والثاني، توزعت بين النقل التلفزيوني والمنح المخصصة حسب ترتيب البطولة ومنافسات كأس العرش ونفقات التحكيم، إضافة إلى مشاركةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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