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عابدين في “مهب الريح” تعاقدت الفنانة نهى عابدين على المشاركة في بطولة مسلسل “مهب الريح” المكون من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكي “غود وايف”، وهو من بطولة هند صبري، وماجد المصري، وجمانة مراد، وإياد نصار، وهو من إخراج أحمد خالد موسى. ويعتبر “مهب الريح” التعاون الثاني بين نهى عابدينأكمل القراءة »
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