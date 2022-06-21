أســــــرة
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< تؤثر حالة الظفر السميك على أصابع اليدين والقدمين كذلك، وهي حالة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد تتسبب بمجموعة من التعقيدات الصحية ناهيك عن الشعور بألم فظيع. < قد يصعب الانتباه إلى الظفر السميك في بداية الحالة وفي مراحل نشأته المبكرة، ولكن مع الوقت يبدو الظفر السميكأكمل القراءة »
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