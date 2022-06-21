الرياضة
ارتباك بسبب جماهير الرجاء بالمحمدية
مشجعو الفريق الأخضر سخروا من العقوبة والأمن يتفادى قنبلة موقوتة أربكت عقوبة منع جماهير الرجاء من التنقل والحضور في المباريات خارج الميدان، منظمي مباراة الفريق أمام شباب المحمدية، أول أمس (الأحد)، بملعب البشير بالمحمدية، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، ضمن الدورة 26 من بطولة القسم الأول لكرة القدم. وضيع الرجاءأكمل القراءة »
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