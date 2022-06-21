الرياضة
الوداد يتجاوز عثرة الديربي
فاز على السوالم بثلاثية وعزز موقعه في الصدارة تجاوز الوداد الرياضي، عثرة الديربي الخميس الماضي، وفاز على شباب السوالم، أول أمس (الأحد)، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة 26 من البطولة بنتيجة عريضة (3 – 0)، حافظ بها على صدارة ترتيب البطولة، برصيد 56 نقطة، ووسع الفارق عن المطارد إلى ثلاثأكمل القراءة »
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