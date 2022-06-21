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أســــــرة

خطوات ضرورية

منذ 14 دقيقة
هناك بعض الخطوات التي تقي من تغير شكل الأظافر وإصابتها ببعض المشاكل. ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء، تنظيف الأظافر بشكل يساعد على الوقاية من الفطريات المسببة لسمك الأظافر. ويؤكد الاختصاصيون أنه من الأسباب المؤدية إلى ظهور الفطريات على أظافر اليد، أو القدم هي عدم الاهتمام بنظافتها، لذلك من المهمأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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