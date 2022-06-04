الصباح الفني
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اكتشاف أكبر نبتة في العالم اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم، وهي عشب بحري يمتد على مسافة نحو 180 كيلومترا قبالة سواحل ولاية “أستراليا الغربية”. وعثر باحثون من جامعة “أستراليا الغربية” وجامعة “فليندرز” على “استنساخ” من عشب “بوسيدونيا” البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش، وفقا لدراسةأكمل القراءة »
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