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الصباح الفني

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منذ 11 دقيقة
اكتشاف‭ ‬أكبر‭ ‬نبتة‭ ‬في‭ ‬العالم اكتشف‭ ‬باحثون‭ ‬ما‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬نبتة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬عشب‭ ‬بحري‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬ولاية‭ “‬أستراليا‭ ‬الغربية‭”. ‬وعثر‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ “‬أستراليا‭ ‬الغربية‭” ‬وجامعة‭ “‬فليندرز‭” ‬على‭ “‬استنساخ‭” ‬من‭ ‬عشب‭ “‬بوسيدونيا‭” ‬البحري‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الضحلة‭ ‬لخليج‭ ‬القرش،‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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