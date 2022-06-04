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الرياضة

نجوم عالميون وأولمبيون بملتقى الرباط

منذ 7 دقائق
المدير التقني قال إن المنافسة بطولة عالمية والجمهور على موعد مع منافسات قوية يضرب عشاق ألعاب القوى العالمية موعدا مع الدورة 13 من ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، المحطة الرابعة ضمن سلسلة العصبة الماسية، غدا (الأحد)، في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من السادسة. وتتجه أنظار متتبعيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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