الرياضة
نجوم عالميون وأولمبيون بملتقى الرباط
المدير التقني قال إن المنافسة بطولة عالمية والجمهور على موعد مع منافسات قوية يضرب عشاق ألعاب القوى العالمية موعدا مع الدورة 13 من ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، المحطة الرابعة ضمن سلسلة العصبة الماسية، غدا (الأحد)، في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من السادسة. وتتجه أنظار متتبعيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا