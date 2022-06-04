الرياضة
الأزمة تفرغ آسفي من نجومه
المكتب فشل في إقناع تسعة لاعبين بتمديد عقودهم بسبب المستحقات يغادر تسعة لاعبين أولمبيك آسفي، بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، بسبب انتهاء عقودهم مع الفريق. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن المكتب المسير حاول إقناع هؤلاء اللاعبين بتمديد عقودهم لموسم واحد على الأقل، لكنه فشل، بسبب عدم الوفاء بأداء المستحقاتأكمل القراءة »
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