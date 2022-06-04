الرياضة
أزمة الشطرنج تصل الباب المسدود
خيب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمل وفد الاتحاد الدولي للشطرنج، في معالجة مشاكل الجامعة الملكية المغربية للعبة، بعد أن استعان بموظفي قطاع الرياضة، للرد على تساؤلات الوفد المذكور، ودفاعهم عن رئيس الجامعة المتابع قضائيا، والمساهم بسوء تسييره في اقتحام البوليساريو عضوية منطقة شمال إفريقيا 4 –أكمل القراءة »
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