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“مقالات” باهي في رواق مندوبية المقاومين
تقديم الجزء السادس من مؤلفاته الموسوم بـ: “يموت الحالم ولا يموت حلمه” يحتضن رواق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بعد غد (الاثنين)، على الساعة الخامسة مساء، قراءة في الجزء السادس من السلسلة الجامعة لمقالات الراحل محمد باهي حرمة الموسومة ب: “يموت الحالم ولا يموتأكمل القراءة »
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