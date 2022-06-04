الرياضة
الجامعة تخفف عقوبة لغريسي
قررت لجنة الاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خفض مدة توقيف عبد السلام الغريسي، رئيس النادي الرياضي القصري، من سنة نافذة، إلى ستة أشهر، ومثلها موقوفة التنفيذ. وسبق للجنة التأديب أن اتخذت القرار الابتدائي استنادا على تقريري حكم ومندوب المباراة على خلفية أحداث الديربي الذي جمع شباب العرائش والنادي الرياضيأكمل القراءة »
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