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الرياضة

السريع يكثف مبارياته الإعدادية

منذ 7 دقائق
واصل المدرب السويسري غوغليرمو أرينا، برمجة المباريات الإعدادية لسريع ودي زم، إذ سيواجه اليوم (السبت) أولمبيك آسفي. ويبحث أرينا عن إقامة مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، في غياب ملعب خاص بالتداريب اليومية، والمباريات الرسمية بوادي زم. ويعد سريع وادي زم الأكثر خوضا للمباريات الإعدادية، خلال فترة التوقف الحالية، إذ واجهأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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