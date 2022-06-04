الصباح الفني
الركاكنة في جولة بالخارج
يستعد الممثل والمخرج عبد الكبير الركاكنة للقيام بجولة فنية لعمله المسرحي “فكها يا من وحلتيها”، في إطار الجولات المؤجلة للخارج بسبب تفشي الجائحة. وقال الركاكنة ل”الصباح” إن فرقة “مسرح الحال” ستحط الرحال في إطار عروضها بالخارج بعدة دول منها تونس وإيطاليا، مؤكدا أن ظروف الجائحة حالت دون عرضها لأبناء الجالية.أكمل القراءة »
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