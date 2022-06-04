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اذاعة وتلفزيون

معرض الكتاب… عودة استثنائية

منذ دقيقة واحدة
افتتاح رسمي بحضور بنسعيد ووزير الثقافة السنغالي وعدد من الشخصيات أعطى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساء أول أمس (الخميس)، الانطلاقة الرسمية لفعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بحضور عدد من الفعاليات الثقافية والسياسية ومجموعة من السفراء. وكانت الوجهة الأولى لزيارة الوفد الرسمي لمعرض النشرأكمل القراءة »


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