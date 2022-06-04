اذاعة وتلفزيون
معرض الكتاب… عودة استثنائية
افتتاح رسمي بحضور بنسعيد ووزير الثقافة السنغالي وعدد من الشخصيات أعطى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساء أول أمس (الخميس)، الانطلاقة الرسمية لفعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بحضور عدد من الفعاليات الثقافية والسياسية ومجموعة من السفراء. وكانت الوجهة الأولى لزيارة الوفد الرسمي لمعرض النشرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا