الرياضة
تغيير ملعب نهائي العصبة
أعلنت عصبة طنجة تطوان الحسيمة نقل المباراة النهائية بين اتحاد إمزورن وشباب علم طنجة، التي ستحدد بطل العصبة الصاعد إلى القسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، إلى الملعب الكبير بطنجة، غدا (الأحد) في الخامسة والنصف، بدل ملعب القرية الرياضية كما كان مقررا. وعزت مصادر من العصبة القرار إلى دواع أمنية،أكمل القراءة »
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