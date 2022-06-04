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رزق في “حرب الجبالي” يستعد النجم أحمد رزق للمشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان “حرب الجبالي” المكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وسينطلق تصوير المسلسل أواخر يونيو الجاري. وقال رزق إن مسلسل “حرب الجبالي” في مرحلة الإعداد وبدأ اختيار الممثلين، إذ تم التعاقد مع النجومأكمل القراءة »
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