fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ دقيقة واحدة
رزق في “حرب الجبالي” يستعد النجم أحمد رزق للمشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان “حرب الجبالي”  المكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وسينطلق تصوير المسلسل أواخر يونيو الجاري. وقال رزق إن مسلسل “حرب الجبالي” في مرحلة الإعداد وبدأ اختيار الممثلين، إذ تم التعاقد مع النجومأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة