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الصباح الفني

نهاية‭ “‬محاكمة‭ ‬القرن‭” ‬بفوز‭ ‬القرصان

منذ دقيقة واحدة
جوني‭ ‬ديب‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة‭      (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
الحكم‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬‮«‬هيرد‮»‬‭ ‬بأداء‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬التشهير‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬ديب‮»‬ أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭ “‬محاكمة‭ ‬القرن‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم،‭ ‬وحققت‭ ‬الجلسات‭ ‬المباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المحكمة،‭ ‬أرقاما‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬المشاهدات،‭ ‬إذ‭ ‬تفوقت‭ ‬حسب‭ ‬استطلاعات‭ ‬داخل‭ ‬أمريكا،‭ ‬على‭ ‬أخبار‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وقانون‭ ‬الإجهاض‭.‬ وفاز‭ ‬النجم‭أكمل القراءة »


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