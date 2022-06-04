الصباح الفني
نهاية “محاكمة القرن” بفوز القرصان
الحكم على النجمة «هيرد» بأداء 15 مليون دولار تعويضا عن التشهير بـ «ديب» أسدل الستار على ما يمكن وصفه بـ “محاكمة القرن”، التي جلبت أنظار العالم، وحققت الجلسات المباشرة داخل المحكمة، أرقاما غير مسبوقة في المشاهدات، إذ تفوقت حسب استطلاعات داخل أمريكا، على أخبار الحرب الأوكرانية، وقانون الإجهاض. وفاز النجمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا